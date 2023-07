AMLO rechaza que le suspendan conciertos a Céspedes por desearle la muerte

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al manifestar que "no debe de ser hostigado ni discriminado", el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que pese a que el cantante cubano Francisco Céspedes le deseó la muerte, debe de gozar de todos sus derechos en México y no debe de ser hostigado ni discriminado, pues afirmó que eso no tiene que ver con el comportamiento de un gobierno democrático.

En conferencia de prensa, el jefe de Ejecutivo federal manifestó su rechazo a que a Francisco Céspedes le suspendan contratos por sus declaraciones, como ocurrió hace unas semanas en San Miguel de Allende, Guanajuato.

"Ahora insultan al presidente y no se persigue a nadie, hasta extranjeros. El cantante Céspedes que, por cierto, debe de gozar de todos sus derechos en México y no debe de ser hostigado ni discriminado. Eso no tiene que ver con el comportamiento de un gobierno democrático, debemos de garantizar la libertad plena y no nos afecta si (Héctor) Aguilar Camín me dice...no lo puede repetir, no afecta, porque cada uno tiene su historia y es hasta un timbre de orgullo un insulto de esa gente. Si me halagaran podría ser motivo de preocupación.

"Somos libres no debe de haber represalia de ningún tipo, no debe de haber censura en el caso del cantante porque en un municipio de Guanajuato le suspendieron un contrato y argumentaron que me había insultado y que por eso le suspendieron su presentación. Yo no estoy de acuerdo con eso", dijo.

A finales de junio, el alcalde priista Mauricio Trejo Pureco anunció la cancelación del concierto del cantante cubano Francisco Céspedes en San Miguel de Allende por haber deseado la muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador.