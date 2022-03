AMLO "recomienda" a diputados no votar reforma eléctrica en periodo extraordinario

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que su iniciativa de reforma eléctrica sea votada en este periodo ordinario de sesiones, por lo que sugirió "de manera respetuosa" a los legisladores no llevarla a un periodo extraordinario.

Hoy comienzan las discusiones en las comisiones unidas de la Cámara de Diputados, por lo que en mandatario dijo que a más tardar en 15 días será votada en la Cámara baja.

"Será muy importante darle seguimiento en estos días yo creo que va a estar votándose en 15 días, después de todo el trámite en la Cámara de Diputados".

Recordó que el perdió ordinario de sesiones termina el 30 de abril por lo que, dijo, sería bueno que no se convoque a un periodo extraordinario, "que sea ahora, ya, hace falta que se resuelva. Esa es una recomendación respetuosa a los legisladores".

Señaló que además de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, su iniciativa propone que el litio sea propiedad de la nación y solo sea explotado por el Estado mexicano.

"No queremos que ninguna empresa nos despoje de este mineral estratégico para el desarrollo; ahí sí para suplir las energías fósiles se requiere del litio y es algo importante".