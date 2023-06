AMLO reconoce alianzas entre criminales y pobladores en frontera de Chiapas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la presencia de grupos de la delincuencia organizada en comunidades de Chiapas fronterizas con Guatemala y en donde afirmó que, en algunos casos, han logrado tejer alianzas y apoyos de pobladores.

Señaló, en conferencia de prensa, que para hacer frente a esta situación se han enviado a elementos de la Guardia Nacional (GN), además de que se reforzará la entrega de Programas del Bienestar.

"Estamos enterados lo que sucede en los límites de Chiapas con Guatemala con comunidades fronterizas. En afecto hay presencia de la delincuencia organizada, incluso han logrado tener en algunos casos reconocimiento, apoyo de pobladores, los de la delincuencia organizada por estos enfrentamientos.

"Pero si estamos actuando: está la Guardia Nacional allá y se está por aplicar un programa de fortalecimiento a los programas de Bienestar, a las acciones de bienestar en esa región un poco lo que hicimos en Aguililla, Michoacán, que no solo fue la presencia de la Guardia, sino reforzar programas para el bienestar, así logramos en Aguililla serenar las cosas y garantizar la paz. Lo mismo estamos haciendo en el caso de Chiapas", dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador llamó a la población de estas comunidades a que no sean utilizados por estos grupos criminales, pues indicó que tiene información que estos grupos ya tienen alianzas y vinculación con autoridades locales y buscan crear bases de apoyo dentro de la población.

Señaló que por estas alianzas que tiene el narcotráfico con pobladores, estos últimos impiden que llegue la Guardia Nacional o el Ejército a realizar decomisos de drogas.

"Van buscando crear bases de apoyo. Por ejemplo, si hay una pista clandestina, llega un avión allá en Chiapas en los límites con Guatemala, aterriza y desde luego es un cargamento de cocaína se tiene que actuar en algunos casos y esto lo digo para llamar a la gente a que no se preste a estas cosas, que no los utilicen.

"En algunos casos tiene que llegar la Guardia Nacional o el Ejército pronto porque de los contrario no permiten en algunas comunidades se lleve a cabo el decomiso, porque hay alianzas y hay vinculación con autoridades locales, incluso gente no de buena fama pública domina en algunas regiones, encargos que tiene que ver con comunidades, con ejidos y demás", dijo.