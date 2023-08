AMLO reconoce aumento de violencia en Chiapas

A-AA+

CIUDAD MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este martes que el aumento de violencia en la zona fronteriza de Chiapas es por la disputa de grupos criminales.

El Mandatario federal informó que la quema de vehículos registradas ayer lunes es debido a que llegó otro grupo criminal a la zona.

"Ayer también hubo en Chiapas un episodio de quema de camiones, de vehículos, al parecer por parte de un grupo de la delincuencia organizada. ¿Qué está pasando en Chiapas? ¿Qué reporte tuvo? Parece que se está llevando a cabo una lucha entre grupos para dominar la zona. ¿Qué reporte le dieron de lo que pasó ayer en Chiapas?", se le preguntó en conferencia de prensa.

"Ayer en Chiapas hubo homicidios en la frontera, no vinculados con estos actos, sino de otro tipo. Lo que hubo es la quema de tres vehículos y unas cartulinas de que llegaban, como suele pasar, a poner orden porque la otra banda del otro grupo tenía sometida a la población y que ellos llegaban para liberar al pueblo, palabras más, palabras menos; y quemaron tres vehículos. Esa es la información. Pero sí, hubo ayer siete homicidios en Chiapas, no precisamente en esa zona, en otra", contestó.

"¿(La quema) es por la presencia del crimen organizado?, se le siguió cuestionando.

"Sí, sí hay en la frontera, pues les estoy diciendo de ayer, de la pancarta y de la quema de los tres vehículos", respondió.

Sin embargo, en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal señaló que en esa entidad se registra un número reducido de homicidios además de "que en los pueblos donde se conservan más la cultura o las culturas originarias hay menos violencia".

"Entre más culturas originarias se manifiesten, se expresen, se conserven, se preserven, menos violencia, porque en donde se conservan las tradiciones, las costumbres, la lengua, la organización social comunitaria, hay mucha más fraternidad, solidaridad, no hay robo, no hay agresiones, no hay violencia. Por eso, es muy importante preservar nuestras culturas", agregó.