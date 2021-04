AMLO recuerda cuando Zedillo intentó frenar la candidatura de Monreal

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que el expresidente priista Ernesto Zedillo intentó frenar el triunfo electoral de Ricardo Monreal en Zacatecas, cuando el ahora senador de Morena dejó el PRI y se sumó a las filas del PRD.

El presidente López Obrador, quien fue dirigente del PRD, dijo que en 1998, Ricardo Monreal no obtuvo la candidatura del PRI a la gubernatura y el entonces presidente Zedillo no quería que fuese candidato.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el Presidente contó que Monreal lo buscó y en cuanto se enteraron en Los Pinos, le enviaron un expediente de para desacreditarlo.

"Me metí toda una noche a leer el expediente y no había nada, nada, nada. Creo que tiene 14 hermanos y uno de ellos tenía una acusación de que se había robado un caballo, eso era todo, uno de los hermanos", dijo.

López Obrador indicó que el día de la elección en Zacatecas, todas las encuestas decían que Monreal ganaría.

"Viene la elección, voy a Zacatecas, hacemos un recorrido por las casillas y todo bien (...) un ciudadano que había captado unas conversaciones y las había grabado, conversaciones de Gobernación con el gobernador de Zacatecas.

"Entre las conversaciones había una del subsecretario Emilio Gamboa con el gobernador, en donde están dando la instrucción de cambiar el resultado, grabado: ´Es el momento de actuar´. Un poco lo que hicieron en el 2006, ¿se acuerdan las llamadas de la maestra Elba Esther?, que ojalá y la maestra nos ayude, nos diga cómo fue eso (...) Entonces, estaba ahí Ricardo, se puso preocupado porque ya venía el operativo", declaró López Obrador.

Dijo que primero, en la televisión se empezó a mencionar de un posible empate técnico en Zacatecas, lo que era una antesala para el fraude.

"Hablé a Liébano (Sáenz) que era secretario particular de Zedillo, le digo: ´Dile al Presidente que tenemos estas grabaciones, que si no respetan el voto y hacen el fraude, primero, no me voy a ir de Zacatecas, aquí me voy a quedar y lo segundo es que voy a bajar ahora y le voy a dar a conocer las grabaciones'", señaló.

Según relató López Obrador, Liébano Sáenz le pidió tener confianza y ver la televisión.

"Y, en efecto, a los cinco minutos en la televisión: 'Triunfo irreversible de Ricardo Monreal'. Esto que les estoy contando es lo que sucedía y sigue pasando. Entonces, no al fraude electoral", recordó.