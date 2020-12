AMLO recuerda viejo audio donde Lorenzo Córdova se refiere a líder indígena como "Toro Sentado"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en sexenios pasados era normal que funcionarios y políticos usaran expresiones racistas como las que pronunció el precandidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura de Nuevo León, Samuel García, o Lorenzo Córdova Vianello en el año 2015.

"Yo les aseguro que quienes hacen esas expresiones no las hacen pensando que están mal, eso es lo que comentaba sobre el racismo y de gente académica, Una vez transmitieron unas grabaciones de una conversación telefónica del actual presidente del INE, Lorenzo Córdova, que no me atrevo a ponerlas, en donde hablaba de manera racista en contra de personas de pueblos originarios, y estamos hablando de un doctor en Derecho, una eminencia académica. Por eso no hay que confundir la educación con la cultura, la cultura es mucho más que la educación", mencionó el Presidente en su conferencia matutina.

Señaló que muchos políticos aún no se adaptan al cambio y prefieren seguir viviendo como lo hacían antes.

"Lo que está pasando es que hay un cambio de mentalidad, son nuevas circunstancias y hay quienes no advierten de que existe una nueva realidad. ¿Qué pasaba? Había una especia de enajenación en donde era normal hacer muchas cosas, se le aplaudía al corrupto, se le ponía de ejemplo. Era normal el que se utilizaran expresiones racistas porque era una falta de conciencia casi colectiva", explicó.

En el caso de Lorenzo Córdova, el Presidente refirió de unos audios difundidos en el año 2015 en donde se burla de la comunidad indígena.

En la conversación que sostuvo Córdova Vianello con Edmundo Jacobo Molina, entonces Secretario Ejecutivo del órgano electoral, se escucha cómo el Consejero presidente se burlaba de la conversación que sostuvo con representantes del pueblo indígena.

Incluso se escucha a Lorenzo decir que "hay que escribir unas crónicas marcianas desde el INE".

Su interlocutor recomienda: "Un Ray Bradbury Reloaded".

"No mames, cabrón: es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, había un mundo. No voy a mentir. Te voy a decir cómo hablaba ese cabrón: ´Quiobo, jefe gran nación chichimeca. Vengo Guanajuato. Yo decir a ti, o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones'", se escucha decir a Lorenzo Córdova en medio de risas.

Y agrega: "Yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón. Pero vio mucho Llanero Solitario, cabrón [...]. Nada más le faltó decir: ´Yo, gran jefe Toro Sentado. Líder chichimeca´. No mames, cabrón, no mames. No, no, no, de pánico cabrón. O acabamos de aquí divertidos, o acabamos en el siquiatra de aquí".

Esos audios, filtrados en mayo de 2015, provocaron severas críticas hacia Lorenzo Córdova y tuvo que ofrecer una disculpa pública.

"Al teléfono me referí de manera desafortunada y poco respetuosa hacia uno de los interlocutores de aquella reunión. Quiero aprovechar este espacio para ofrecer una disculpa franca y sin rodeos a quienes se hayan sentido ofendidos por mis comentarios ilegalmente obtenidos y filtrados indebidamente a la opinión pública", dijo el presidente del INE.

DECLARACIONES DE SAMUEL GARCÍA

El actual precandidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura de Nuevo León, Samuel García, ha desatado la polémica por ciertas declaraciones que para la sociedad no han sido la más correctas.

Y es que el Senador con licencia últimamente ha sido atacado en redes sociales por sus comentarios fuera de lugar, por lo que varios internautas se dieron a la tarea de publicar una antigua entrevista del 2019, en donde habla de "gente valiosa" que es "feliz" con "un sueldito de 40, 50 mil pesos".

"Yo me he topado gente muy valiosa que viven con un sueldito de 40 o 50, y son felices. Tiene para su familia, para las colegiaturas...", indicó el precandidato durante una entrevista para el canal de YouTube Roberto Mtz en agosto de 2019.

García pretende ser candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, una entidad que es de las más ricas de México pero que es, también, una de las más desiguales.

A principios de diciembre, el Senador se quiso mostrar conmovido porque su papá lo llevaba "a trabajar" a un campo de golf. La forma en que narró los hechos provocaron que las redes sociales lo criticaran.

"Era bien duro porque me decían ´si quieres que te pague la semana te tienes que ir conmigo al golf, el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana´", narró el Senador. Esta declaración causó la molestia de los usuarios de Twitter, quienes impulsaron el hashtag #Pobrecito y #Samuel.