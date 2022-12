AMLO reprocha a Biden "modito" de bienvenida "a América" a Zelensky

A-AA+

CHETUMAL, QR., diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el "modito" en que el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, le dio la bienvenida "a América" al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

El presidente Biden escribió en sus redes sociales: "América le da la bienvenida, Señor Presidente".

En su conferencia mañanera de este jueves en las instalaciones de la Base Aeronaval de Chetumal, López Obrador se refirió al tema.

"Ayer mismo, llega el presidente de Ucrania y mi presidente, que lo estimo, de Estados Unidos, y que además me dice constantemente de que tenemos que tener una relación con un pie de igualdad, y pone en su Twitter, le dice al presidente de Ucrania: ´bienvenido a América´. ¡Qué pasó presidente Biden, con todo respeto, América somos todos", reprochó López Obrador.

El mandatario mexicano señaló que América es Perú, Guatemala, Belice y México.

"No digo que no se le dé la bienvenida a un presidente, lo que no me gusta es el modito. ¡Cómo bienvenido a América! Vamos a empezar a cambiar eso, es: Bienvenido a Estados Unidos, bienvenido a México, bienvenido a Perú", agregó.