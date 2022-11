AMLO reprocha al actor Joaquín Cosío respaldo a Juan Villoro

A-AA+

Ante las críticas que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador al escritor Juan Villoro por dos días seguidos, el actor Joaquín Cosío defendió al autor de "Balón Dividido", lo que fue reprochado por el titular del Ejecutivo.

A través de sus redes sociales, el intérprete de "El Cochiloco" en la película "El Infierno", de Luis Estrada, mandó un mensaje a López Obrador, en defensa de Juan Villoro.

"Es cuestión de estaturas Sr López Obrador. Ahí sí que a Villoro usted no le llega ni a la suela de sus zapatos", escribió Joaquín Cosío.

Tras el mensaje del actor, el Presidente reprochó en su mañanera de este martes en Palacio Nacional: "Estaba yo viendo que el actor, este "El Cochiloco" lo defiende y dice que yo no le llego a Juan Villoro ni a los talones de sus zapatos. Joaquín Cosío, y va a tener a muchos más. Pero eso es lo importante, la polémica, el debate".

Por segundo día consecutivo, el presidente López Obrador llamó en su mañanera "gelatinoso" a Juan Villoro, además que expresó que al escritor "le falta más contextura, aplomo, y para justificarse empieza a buscar excusas".

"Lo considero un hombre inteligente pero acomodaticio, interesado en no comprometerse, no confrontarse con la oligarquía", agregó.

Él quiere seguir recibiendo premios, que lo sigan invitando a la Feria del Libro de Guadalajara, en una de esas hasta le dan el Príncipe de Asturias, agregó el presidente López Obrador en tono de burla.