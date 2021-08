AMLO reprocha "poca cobertura" del recuento de votos en Campeche

El presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó de la "poca cobertura" del recuento de votos en la elección a gobernador de Campeche, donde, dijo, la candidata de Morena, Layda Sansores, obtuvo más sufragios.

"Fíjense cómo actúan los medios de información, con honrosas excepciones. ¿Han escuchado ustedes algo del recuento que se hizo en Campeche? Muy poquito verdad, no hubo información, no se supo; imagínense si hubiesen encontrado votos falsos, el escándalo, pero como creo que Layda sacó hasta más votos, los mariachis callaron", expresó en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

López Obrador también criticó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no informe oportunamente sobre el recuento de votos en Campeche.

"¿Salieron los del Tribunal a hablar sobre el asunto, dieron información? ¿Llamaron a conferencia de prensa ¿Nada verdad?", apuntó.

Recordó que en 2006 le escribió una carta a Felipe Calderón, entonces candidato presidencial del PAN, proponiéndole un recuento de votos en la elección presidencial.

"Cuanto hubiésemos deseado que se contaran los votos en el 2006, ´voto por voto´, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla´. Hasta le escribí una carta a Calderón diciéndole esto es lo más conveniente, que se cuenten todos los votos y se reconoce el triunfo", argumentó.

El presidente López Obrador señaló que en su momento se presentará una reforma política electoral que, entre otras cosas, se acabe con el fraude electoral, además que se garantice y se respete el voto de los ciudadanos.