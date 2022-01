AMLO respalda a Delfina Gómez por "campaña injusta" en Texcoco

Luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó una multa que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso a Morena por más 4 millones de pesos, por la que Delfina Gómez retuvo durante 3 años el 10% del salario a trabajadores cuando era alcaldesa de Texcoco, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a la secretaria de Educación ante una "campaña muy injusta".

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional y ante Delfina Gómez, López Obrador expresó su solidaridad a la secretaria de Educación, de quien dijo es una mujer "honesta y digna".

"Quiero expresar mi absoluta confianza a la maestra Delfina (...) Esta señora, esta mujer es honesta, digna, es un ejemplo. Me siento orgulloso de que sea la secretaria de Educación del gobierno federal", declaró López Obrador.

"La acusación que le hacen es de que cuando fue presidenta municipal, trabajadores del Ayuntamiento aportaron recursos para el movimiento y entonces la acusan a ella de haberlos obligado y de haberse quedado con el dinero", añadió el presidente López Obrador.

López Obrador criticó que Delfina Gómez sigue viviendo en su casa de Texcoco, "nada que ver con los que han actuado como secretarios de Educación Pública en otros tiempos".

"Todo esto lo comento porque sí hay toda una campaña en todos los medios, hasta en los que supuestamente o todavía fingen ser independientes y progresistas, objetivos, profesionales, nada de eso. Hay toda una intencionalidad político detrás. Y el Tribunal Electoral, lo mismo", dijo.

El presidente López Obrador comentó que la denuncia contra Delfina Gómez se presentó cuando ella fue candidata a gobernadora del Estado de México "y no tuvo efecto".

"Pero ahora, no sé si porque ya vienen de nuevo las elecciones del Estado de México, vuelven a lo mismo", expresó.

"Se me hace muy injusto que se ataque de esa manera a la maestra, no es honesto", finalizó.