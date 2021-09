AMLO respalda estatua "Tlali" por exaltar a pueblos originarios, ¿Cómo será la escultura que remplazará a Colón?

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló hoy, durante su conferencia matutina, estar de acuerdo con "Tlali", la escultura a cargo del artista Pedro Reyes, que será colocada en Paseo de la Reforma, en sustitución del monumento a Colón; además aseguró que ha escrito en su testamento que no quiere que se use su nombre para nombrar ninguna calle, ni quiere estatuas.

"Ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades. En mi caso, tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente. Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a héroes, heroínas, es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra, lo más importante es eso", dijo.

Al respecto de la escultura "Tlali", López Obrador, señaló: "Sí estoy de acuerdo con la cabeza de mujer estilizada con rasgos olmecas que se va a instalar, que se va a poner en donde estaba la Glorieta Colón, que se va a reubicar, en eso sí estoy totalmente de acuerdo, porque a partir de la invasión, hace 500 años, se quiso ocultar el pasado artístico, cultural, de los pueblos originarios, las grandes culturas del México prehispánico y eso lo tenemos que exaltar".Por ello, informó, el día 27 de septiembre se inaugurará una exposición tanto en el Museo de Antropología como en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, titulada "La grandeza de México, "para mostrar piezas, códices, la importancia de las grandes civilizaciones que florecieron en México antes de la llegada de los invasores, para que no se piense que la historia de México comenzó hace 500 años, predominó por mucho tiempo esa idea"."¿Cómo no voy a estar de acuerdo con que se ponga en Paseo de la Reforma una cabeza estilizada de una mujer olmeca, si es la cultura madre? Pero eso es otra cosa", recalcó.La escultura "Tlali" que mostró Pedro Reyes no es la definitiva": SheinbaumAyer, en un video de más de cinco minutos, en Instagram, el artista Pedro Reyes, presentó algunos detalles de las características y significado de "Tlali", la escultura. El video sólo estuvo disponible por unos pocos minutos y fue retirado. Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular y generó una serie de reacciones que iban de la crítica a la burla."Tlali", describió Reyes, significa Tierra en náhuatl, y está inspirado en las cabezas colosales olmecas. Además, indicó que los olmecas hablaban zoque, no nahualt. También señaló que para representar a la tierra se suele usar a una mujer, pero en el mundo prehispánico todas las deidades tienen una dualidad.Hoy viernes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que el video que Reyes ofreció en su cuenta de Instagram se trató de la presentación de un "primer bosquejo", pues el escultor "sigue trabajando y todavía no es la definitiva".Asimismo, adelantó que todavía está en análisis la nueva ubicación de la estatua de Colón, pero será el próximo martes cuando brinden más información al respecto, así como el presupuesto que se ejercerá.