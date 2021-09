AMLO responde a FCH por visita a México de Díaz-Canel

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la visita a México del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, invitado a los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador respondió a las críticas del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien calificó de "inaceptable el protagonismo en las fiestas del bicentenario de la consumación de la independencia de un dictador que encierra a decenas de ciudadanos cubanos".

"Lo mismo que acaba de decir el presidente Calderón, que porque viene invitado el presidente de Cuba, que no le gusta ¡Pues qué bien que no le guste, fuera máscaras!", expresó López Obrador.

En el Salón Tesorería, López Obrador recordó que Felipe Calderón se entrevistó con el expresidente cubano, Raúl Castro.

"Nada más que son muy hipócritas porque ahora estamos viviendo, pues sí, un momento estelar porque ya no se puede fingir, cada quien desde su sitio, pero esto muestra el bajo nivel del conservadurismo", añadió.

Tras los dichos por López Obrador en la mañanera, el expresidente Calderón agradeció en redes sociales la solidaridad y apoyo "frente a los intentos de distorsión de la Justicia en contra mía por parte del gobierno con propósitos de persecución política".

López Obrador confirmó que el presidente Díaz-Canel pronunciará un discurso en el marco de la Independencia de México "por el mismo trato".