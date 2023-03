AMLO reta a EU a presentar pruebas sobre masacres en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador retó al Departamento de Estados de Estados Unidos a que presenten las pruebas de que en su gobierno hay impunidad y que las bajas tasas de enjuiciamiento en México son una preocupación creciente.

El mandatario federal advirtió que no permitirá que se ofenda a México ni que se ofenda a su gobierno.

En conferencia de prensa, y al seguir con sus cuestionamiento en contra del Departamento de Estado, lo acusó de haber callado en casos de represión que hubo en sexenios pasados, como el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, declarado por un jurado en Estados Unidos como culpable de varios delitos; o lo hecho por Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y acusado de tortura en el caso Ayotzinapa.

Acusó que el Departamento de Estado de la Unión Americana no dice nada de los altos índices de letalidad en enfrentamientos que hubo en sexenios pasados.

"No vamos permitir que se ofenda a México ni que se ofenda al gobierno. ¿Cómo es eso que torturamos? A ver las pruebas. ¿Qué tenemos que ver nosotros con lo que hacía García Luna o Zerón? Y ellos callaban. ¿Cómo es eso de que hay masacres? ¿Cuáles?

"Ahora les voy a mostrar al 'departamentito'", ¿qué decían ellos cuando esto sucedía?", cuestionó el presidente López Obrador sobre los índices de alta letalidad que hubo en sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

"Pero, además, ¿no estaban ellos involucrados en esto? Que me expliquen", agregó.