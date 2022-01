AMLO sale de Palacio vestido de beisbolista por segundo día seguido

La tarde de este martes, por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió de Palacio Nacional portando una gorra y sudadera de la Selección Mexicana de Béisbol.

Poco después de las 15:00 horas, el Jetta blanco, que regularmente usa para trasladarse por la Ciudad de México, salió de la puerta de Corregidora 8 del recinto histórico rumbo al sur de la capital.

El pasado viernes por la mañana, el presidente López Obrador ingresó al Hospital Central Militar, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para que se le realizará un cateterismo cardiaco y donde se encontró que el titular del Ejecutivo federal se encuentra en "perfecto estado de salud".

Por la noche, Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), informó en un comunicado que alrededor de las 10:30 horas el Mandatario federal ingresó al hospital castrense y señaló que por sus antecedentes de hipertensión y cardíacos se le realizan estudios preventivos cada seis meses, como son laboratorio, electrocardiograma, prueba de esfuerzo y/o tomografía.

Este lunes, el Ejecutivo federal manifestó que se siente bien de salud, con mucho ánimo y los médicos, afirmó, le garantizaron que puede seguir adelante.

"Ya lo he dicho de modo que todo va muy bien, me garantizaron los médicos que puedo seguir adelante, me siento bien de salud con mucho ánimo, con entusiasmo y adema con el compromiso de seguir adelante, de seguir llevando a cabo la transformación en beneficio del pueblo".