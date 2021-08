AMLO se compara con Mandela, King y Gandhi

En medio de un bloqueo de maestros de la CNTE que le impidieron llegar a su conferencia mañanera de este viernes en Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comparó en un video con Nelson Mandela, Martin Luther King y Gandhi.

"No voy a entrar por la fuerza", dijo el mandatario ante la protesta de maestros de la CNTE en Chiapas y al no poder entrar a las instalaciones militares para ofrecer la conferencia mañanera de este viernes.

"Esto es lo que hacía Mandela, Martin Luther King, Gandhi, la no violencia", dijo el Presidente en el video que grabó en su vehículo en medio del bloqueo.

Al mismo tiempo nombró al presidente Benito Juárez: "Decía Juárez, nada por la fuerza todo por la razón y el derecho, un abrazo afectuoso a todos".

López Obrador señaló que no iba a permitir chantajes de los maestros disidentes: "esto que hacen es indebido, tienen derecho a manifestarse, pero no voy a permitir chantajes de nadie".

"Aquí me quedo el tiempo que sea necesario", dijo el Presidente desde su camioneta.