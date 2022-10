AMLO se reúne con Joan Manuel Serrat previo a su concierto

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el cantautor Joan Manuel Serrat, se reunieron en Palacio Nacional, previo a que el poeta español ofrezca este viernes un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México.

Por medio de sus redes sociales, el presidente de la República lamentó no poder asistir al recital del cantautor de que es poesía pura, limpia y humana.

"Nos visitó Serrat. Estuvimos en el balcón principal del Palacio y viendo los murales de Diego Rivera. Vio a Marx "que no está muerto ni enterrado". Si no fuera porque tengo que ir a la montaña de Guerrero, estaría en su concierto en el Zócalo. Es poesía pura, limpia y humana".

"Joan Manuel Serrat de despide de los escenarios en la Ciudad de México. El próximo viernes 21 de octubre se presentará en el corazón de nuestro país: el Zócalo. ¡No se lo pierdan! En punto de las 20:00 horas. Entrada libre", invitó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

