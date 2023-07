AMLO se topó con pared: Gálvez

Ciudad de México.- La senadora Xóchitl Gálvez aseguró que nunca ha cometido algún acto de corrupción a lo largo de su trayectoria política y mucho menos se ha aprovechado de sus cargos para beneficiar a sus empresas, como asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistada, la aspirante presidencial del bloque opositor afirmó que el Mandatario cree que todos son como él, pero con ella “se topó con pared”, porque sus empresas son exitosas desde antes de que ingresara a la política.

Retó al Presidente a buscarle porque “no tiene de dónde agarrarme, nunca me he robado un peso, no me va a encontrar nada, así se meta a mi información del SAT, así viole la ley.

“No hay un caso de denuncia como funcionaria hacia mi persona, ni como funcionaria federal, ni como jefa delegacional, ni como senadora de la República. No hay. Si él tiene alguna prueba de que yo he hecho algo indebido, que me denuncie, que las presente, que presente la denuncia. No hay una sola observación de la Contraloría de la Ciudad de México a mi gestión como delegada. Entonces, ¿qué? Él cree que basta tirar lodo para descalificar a una persona, [pero] se topó con pared. Esta mujer es una mujer honesta y trabajadora”, enfatizó.

Gálvez confirmó que este lunes presentó ante el INE una ampliación de su queja contra el presidente López Obrador por utilizar la conferencia mañanera para hablar del proceso electoral y por sus reiterados ataques contra ella.

Afirmó que el Presidente “se hace güey” y no se da por enterado del resolutivo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que le impide abordar temas electorales, cuando a ella el órgano electoral le notificó desde el viernes 14 de julio las medidas cautelares que le impuso al Mandatario.