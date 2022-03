AMLO señala al INE de no informar de la consulta

MINATITLÁN, Ver., marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Al acusar que el Instituto Nacional Electoral (INE) "está conspirando contra la democracia", cuando deberían de estar difundiendo la consulta de revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró una encuesta de redes sociales en la que participaron 74 personas y en la que el 67.6% respondió que "no ha visto nada" de la promoción del órgano electoral al ejercicio del próximo 10 de abril.

En su conferencia mañanera de este viernes en Minatitlán, Veracruz, López Obrador pidió que se mostrara la encuesta realizada por Capital 21, del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, al que no conocía.

"Es un medio público de la Ciudad de México", le dijo Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia.

"´¿Has visto o escuchado la campaña de promoción del INE para la consulta de revocación de mandato? ¿Dónde?´ Radio y televisión, 28.4 por ciento; redes sociales, 2.7; espectaculares, 1.4; no he visto nada, 67.6. Eso es lo que vi en redes, pero estoy seguro que ahora se va a difundir más", señaló López Obrador al leer la encuesta de redes sociales.

"La consulta o el proceso de revocación del mandato es un avance importante para que el ciudadano califique y decida si el gobernante lo está haciendo bien o no. Si lo está haciendo bien, que siga; si lo está haciendo mal, que se vaya (...).

"Vi una encuesta que se hizo en redes sociales, a ver si no está, sobre quiénes sabían de que el INE esté difundiendo la consulta del día 10 de abril. Van a ver el resultado, la mayoría de la gente no sabe, porque el INE está actuando de manera antidemocrática, está conspirando contra la democracia, cuando deberían de estar difundiendo todo este procedimiento, entregados por completo todos los servidores del INE, utilizando todos los recursos para informar a la gente a participar, instalando casillas en todos lados, no lo que han venido haciendo, que no van a instalar casillas en todas partes", expresó López Obrador.

El presidente López Obrador aprovechó "para que todos ayudemos y una vez que vayan dándose a conocer los sitios, los lugares donde van a estar las casillas, se corra la voz y todos informemos en dónde van a estar las casillas para asistir, participar de manera libre, decidir si quieren que yo continúe o que renuncie".

Acusó que los periodistas Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga, Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui no han hablado del tema.