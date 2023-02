AMLO urge a EU a levantar bloqueo económico a Cuba

A-AA+

CAMPECHE, Cam., febrero 11 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió este sábado al gobierno de Estados Unidos a levantar "lo más pronto posible" el bloqueo económico a Cuba, pues lo acusó de injusto e inhumano.

Tras imponerle la condecoración del Águila Azteca en grado de collar a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la zona arqueológica de Edzná, Campeche, el jefe del Ejecutivo federal llamó al gobierno de Joe Biden a no aprovecharse del infortunio de otros pueblos y señaló que los países de América deben estar en una nueva etapa de convivencia porque el modelo impuesto hace más de dos siglos está completamente "agotado, es anacrónico, y no beneficia a nadie".

Al dar una "posdata" al acuerdo presidencial publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en la que se anunció la condecoración, el Mandatario federal manifestó que el pueblo y el gobierno de Cuba por luchar por la defensa de la soberanía merece el premio de la dignidad y ser declarada patrimonio de la unidad.

"Como señal de buena voluntad y disposición de hermanarnos, entre todos los países de América, considero y lo expreso con respeto, que el gobierno de Estados Unidos debe, lo más pronto posible levantar el bloqueo injusto inhumano al pueblo de Cuba, que no olviden lo que decía Washington, las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos.

"Hacer a un lado la disyuntiva que se impuso de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos de forma valerosa o defensiva".

En su lugar, propuso, se debe planear otra opción como la de dialogar con los gobernantes de otros países "y en especial con los gobernantes estadounidenses y conocerlos y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de todo el continente, de toda América es posible".

Frente al Altar de la Gran Acrópolis de Edzná, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que hay condiciones inmejorable para alcanzar este propósito y al cerrar su mensaje gritó: "¡Qué viva Cuba libre y soberana! ¡Que viva nuestra América! ¡Que viva la fraternidad universal! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!".