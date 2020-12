AMLO usa vacuna Covid como propaganda: PAN

El líder nacional del PAN, Marko Cortés acusó que el gobierno de Morena, que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pretende hacer propaganda con la vacuna del Covid-19 y dijo que es inaudito que mientras existe oferta internacional suficiente de este fármaco, el personal médico y los mexicanos siguen desprotegidos.

En un comunicado, Marko Cortés aseguró que con la negligencia que caracteriza al gobierno morenista inició la vacunación contra el SARS-COV-2, con un claro sesgo político y de propaganda gubernamental, centralizando las decisiones del proceso y sin involucrar a los gobiernos estatales.

"Es inaudito que mientras existe la oferta suficiente de la vacuna en el mercado internacional, en nuestro país el personal médico y la población más vulnerable siga desprotegida, todo por la falta de capacidad, seriedad y buena planeación del gobierno", afirmó el Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza.

"Cómo en todos los demás temas el proceso de vacunación inició con mucho ruido y muy pocas nueces, dejando claro con el show que hicieron al arribo y aplicación de las primeras tres mil dosis de la vacuna, que les interesa más hacer publicidad gubernamental que realmente lograr inmunizar a quienes así lo deseen, porque a ese paso y con ese número de dosis les tomaría varios años llegar a todos los mexicanos.

Advertimos que el gobierno morenista pretende usar el tema con fines electoreros para tratar de cubrir su desprestigio ante la sociedad por su pésimo manejo de la pandemia que ha enlutado a más de 120 mil hogares", sostuvo.

Añadió que el primer arribo a nuestro país sólo fue de tres mil de las 250 mil vacunas anunciadas inicialmente en el "Plan Rector", fallando nuevamente el gobierno morenista en su planeación.

"O Pfizer no cumplió lo ofrecido o el gobierno miente otra vez acerca de las metas. Las primeras dosis que llegaron a México solo sirvieron para 1,500 de los 750 mil médicos y enfermeras. En un segundo embarque llegaron 42,900 dosis con lo que alcanza para poco más de 20 mil personas, por lo que en los hechos el personal médico y los más vulnerables seguirán desprotegidos por el gobierno federal".

Por eso, indicó Cortés Mendoza, Acción Nacional exige al gobierno morenista dejarse del manejo político, centralista y electorero de la vacuna, y aplicar la vacuna de manera profesional, con criterios científicos, con el fin de que llegue a toda la población a través del Sistema Nacional de Vacunación, que incluya a los Sistemas Estatales de salud, sin condicionamientos ni limitación alguna. Además, de ser inaceptable que sea el secretario de Relaciones Exteriores quien asuma funciones de la Secretaría de Salud.

El dirigente nacional del PAN aseguró que nuestro país cuenta con un Sistema de Vacunación perfectamente establecido, con el personal capacitado para ello y la colaboración de los gobiernos de los estados, que ha demostrado su eficiencia en todas las jornadas anteriores de vacunación, por lo que no se justifica la centralización del proceso contra el Coronavirus.

"Le pedimos al gobierno morenista que transparente cómo será la distribución de las vacunas entre la población más vulnerable de los estados. Todavía estamos a tiempo de evitar más dolor y más muertes. Nuestros gobiernos están preparados y tienen los recursos económicos para comprar y aplicar las vacunas en sus estados. Entre más colaboración haya, más pronto saldremos de la crisis sanitaria", insistió.

Cortés Mendoza recordó que no hay ningún impedimento legal para que los gobiernos de los estados puedan comprar y aplicar vacunas, ya que también son autoridad sanitaria, por lo que, es mezquino y criminal el bloqueo que se hace para la adquisición de las entidades federativas. Denunció que "el proceso de vacunación del gobierno morenista es lento, ineficiente, claramente político y se presta a la manipulación".

Por eso, concluyó, no es válido que el gobierno nos diga que se requiere "calibrar el operativo de aplicación" de la vacuna, pues no es con la llegada del gobierno morenista como se inicia una jornada de vacunación en México. "Lo que otra vez está haciendo López Obrador es engañar a las y los mexicanos".