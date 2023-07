AMLO ve justo que Lozoya pague 30 mdd

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- Al manifestar que "no es una extorsión", el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "justa" la cantidad de 30 millones de dólares que el gobierno federal exige como pago a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, como reparación del daño por el desfalco en el caso Odebrecht y Agronitrogenados.

Esto, luego que Emilio Lozoya acusará al gobierno federal de querer extorsionarlo porque considera exagerado el monto de reparación del daño, pues inicialmente se hablaba de 10 millones de dólares.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal manifestó que Pemex y la Fiscalía General de la República (FGR) están actuando bien.

"Es normal que esto suceda, yo pienso que Pemex y la Fiscalía están actuando bien y que considero justa la cantidad de reparación del daño porque no es una extorsión, es que si se revisa el daño causado al erario público fue mucho, no intervino nada más el señor Loyoza, intervinieron otros".

"Yo veo bien eso porque también la autoridad cómo queda si la reparación del daño son 10 millones, como ellos proponen, se estaría hablando de 170 millones".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal manifiesto que en este caso: "Debe de haber justicia, reparación del daño en la medida que establece la ley y esto también significa, pienso, que la reparación del daño lo que permite es seguir el proceso en libertad, o sea no concluye el proceso".