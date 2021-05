AMLO ve respuesta favorable de EU tras pedir préstamo de vacunas

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que durante su reunión virtual con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, solicitó un préstamo de vacunas de AstraZeneca, afirmó que en caso de que las vacunas se liberen hacia territorio nacional sería muy probable que a finales de mayo haya concluido la vacunación en la población de 50 a 59 años.

"Informarles que en la plática que sostuvimos con Kamala Harris le solicitamos el que se pudieran prestar, que pudieran adelantarnos vacunas de AstraZeneca, que ellos no han autorizado para aplicar en Estados Unidos y tienen cantidad considerable, la respuesta fue diría favorable y muy responsable". El mandatario señaló que la funcionaria estadounidense mostró la mejor disposición de entregar vacunas a países que no cuentan con dosis, pero que antes de hacer esos envíos realizarán pruebas de la vacuna, puesto que no quieren enviar algo que no esté en buen estado.

"No quieren que sean vacunas caducas, sino que sean vacunas efectivas, nos gustó mucho esa respuesta de la vicepresidenta y no se descarta que lleguen también esas vacunas porque están en proceso de revisión y es posible que nos liberen más vacunas, con esto podríamos desde finales de este mes tener prácticamente vacunados a todos los adultos mayores de 50 años si tenemos este envío adicional y sería muy favorable".

El titular del Ejecutivo enfatizó que su gobierno decidió vacunar a adultos mayores con el objetivo de reducir el número de muertes, agregó que ha leído diversos estudios que se han llevado a cabo en países como Israel y Estados Unidos, acerca del impacto de la vacunación en la población mayor de 60 años, y que estos han sido favorables en cuanto a la reducción de la mortalidad por el SarsCoV2.

"Ya hay estudios que se realizan en el mundo, vi unas proyecciones sobre Israel de cómo al aumentar el número de vacunas se reduce el número de fallecidos, en EU hay algo parecido por la vacunación y aquí ya hay resultados de que todo el personal de salud de hospitales Covid que fue vacunado tiene toda la protección y ha disminuido considerablemente el número de pérdidas humanas, la vacuna es la gran protección y se va a seguir llevando a cabo el plan de vacunación", finalizó.