AMLO viaja a Tabasco para supervisar la construcción del Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició una gira de trabajo privada por el sureste del país para supervisar las obras de construcción del Tren Maya.

"Voy a ofrecer disculpas porque me tengo que ir, voy a una gira, digo no puedo ir de gira, voy a una supervisión a Tabasco y el avión es de línea (comercial) y no espera y no quiero que me vayan a dejar".

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que evaluará los avances del Tren Maya y que por la veda electoral será un evento privado.

El Tren Maya tiene una trayectoria de más de mil 500 kilómetros y conectará los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.