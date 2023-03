AMLO y Sánchez Cordero condenan quema de figura de ministra Piña en el Zócalo

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó y reprobó que un grupo de sus seguidores quemó una figura con la imagen de la presidenta de la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, el sábado 18 de marzo en la conmemoración del 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera.

"No debe de llevarse a cabo este tipo de actos, no es lo mejor, creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos. Sí condeno esos actos, no hace falta, tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos", expresó en su conferencia mañanera de este lunes en Tuxtla Gutiérrez.

En las instalaciones de la Séptima Región Militar, López Obrador señaló que su movimiento es pacífico "y no somos iguales a los conservadores" que "nos ven" como enemigos a destruir, no como adversarios.

"No podemos actuar de la misma manera, tenemos que ser respetuosos, este es y seguirá siendo un movimiento pacífico; no odiar, sobre todo hay que hacer valer el amor al prójimo. Son nuestros adversarios no nuestros enemigos", expresó.

Señaló que son expresiones minoritarias y no hay que darle motivos a los conservadores porque "ya ven como son muy hipócritas".

Recordó que en la marcha en defensa del INE quemaron una imagen de su persona, pero eso no debe pasar eso en ningún caso. "Pero cuando quemaron mi figura no salió en la prensa ¿O si? De todas maneras repruebo de la ministra Piña, no sabía".

Tras la quema de la figura de cartón con la imagen de la ministra Piña, ciudadanos, políticos e intelectuales condenaron los hechos, entre ellos la senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero.

A través de sus redes sociales, la ministra en retiro de la SCJN y exsecretaria de Gobernación lamentó "las muestras de intolerancia" contra Norma Lucía Piña.

"Conozco a la ministra presidenta Piña desde hace 25 años, pues fue mi secretaria de estudio y cuenta en la SCJN", refirió Sánchez Cordero.

"Independientemente de esto, las muestras de intolerancia hacia su persona y hacia la institución que representa son inadmisibles. La violencia nunca es la respuesta", agregó.

La doctora Beatriz Gutiérrez Müller se pronunció en contra de la violencia hacia las mujeres, ya sea por vejación de su persona o su imagen, tras los ataques contra la ministra Piña.

"No convertir la libertad en libertinaje es clave para vivir y convivir en un país plural y democrático como el nuestro.

"Mi apoyo a todas las mujeres de la política (o circunstancialmente cerca de esta) ante la vejación a sus personas o imagen, o la de sus hijos", escribió en redes sociales la esposa del presidente López Obrador.

La historiadora refirió que ella ha padecido esa situación: "¿cómo no solidarizarme? Subamos el nivel. No violencia. Más amor urgentemente".

