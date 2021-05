"Amo a Valle de Bravo", afirma Zudikey Rodríguez

La candidata a la presidencia municipal de Valle de Bravo por la coalición PRI, PAN y PRD, Zudikey Rodríguez, aseguró que está bien y se encuentra contenta de continuar en campaña como parte del proceso electoral, y aseguró que en la demarcación hay condiciones para salir a votar el 6 de junio.

En una transmisión por Facebook Live aseguró que es una mujer valiente, que quiere hacer el bien y dijo a la gente que la conocen en el deporte, en su vida personal, como nutrióloga, sargento y deportista de alto rendimiento, por lo que recordó que está comprometida con toda la comunidad vallesana.

"Amo a Valle de Bravo, a México, aquí nací y está toda mi familia y para mí es el honor más grande representar esta noble causa, ustedes saben que yo no me rindo, estoy muy cuidada y muy respaldada. Tengo a un equipo que me cuida, que me respalda y que estará siempre acompañándome", afirmó.

El video lo realizó dentro de su automóvil, mientras se trasladaba al sitio donde realizó un evento presencial, que dijo, retomó desde ayer jueves 27 de mayo. Por lo que llamó a la gente a salir a votar el 6 de junio, desde muy temprano.

Agregó que su esposo Patricio Araujo siempre la acompaña, que no la deja y son un equipo, que seguirán trabajando juntos porque tienen grandes planes para Valle de Bravo, pues son personas buenas, con las manos limpias.

"Tenemos que cambiar la forma de gobernar, personas que quizá no somos políticas de toda la vida, pero tenemos una nueva forma de hacer política. cercanos a ustedes, la empatía que nos mueve a Pato y a mí en todo momento, porque si sientes la necesidad de las demás personas podrás hacer una ayuda útil para los demás, somos personas de bien", resaltó.

Reiteró que todo lo que ha pasado lo van a enfrentar con mucho respeto, por lo que no van a descalificar a nadie, a ninguna mujer ni hombre. "Jamás voy a hablar mal de una persona, de mi boca no van a escuchar que agreda a un competidor, sabemos jugar limpio y siempre lo vamos a hacer", apuntó.