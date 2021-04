Amparo de Tungüí, recurso para delitos que no ameriten prisión: Claudia Sheinbaum

Luego de que una juez otorgó un amparo que impide la detención del excomisionado para la Reconstrucción y exsecretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Edgar Tungüí, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que se trata de un recurso para delitos que no ameriten prisión; sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia presentará el recurso necesario.

"s una suspensión relacionada con un amparo federal para delitos no graves, pero tiene que llegar y presentarse ante la justicia y si hay orden de aprehensión, en esa perspectiva, en el delito que sea, tendrá que ejecutarse. Este amparo es contra el Tribunal Superior de Justicia y tenemos conocimiento que el Tribunal Superior de Justicia va a presentar el recurso que tenga que presentar ante el juez federal", destacó Sheinbaum.

La mandataria local destacó que el funcionario de la administración de Miguel Ángel Mancera, y a quien se le imputa delitos como mal uso de los recursos de la reconstrucción, aceptó regresar al país sin necesidad de extradición, luego de que fue ubicado en España.

"Él aceptó regresar sin necesidad de extradición, se hicieron todas las medidas, quien hace esto cuando hay una persona que está fuera del país es la Fiscalía General de la República y se hicieron todas las solicitudes ante esto, dado que se sabía que estaba fuera del país", indicó.

Recordó que hay una ficha roja, que interviene la Interpol, pero en este caso la persona decidió no acogerse a la extradición, sino regresar por voluntad propia.

El pasado 1 de abril, la Fiscalía General de Justicia capitalina informó que a través del Sistema de Comunicación Mundial de Interpol, particularmente de parte de la Oficina Central Nacional (OCN) Madrid, España, se informó a la Fiscalía General de Justicia de la localización de Edgar Tungüí.

El exservidor público cuenta con tres órdenes de aprehensión por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, solicitadas y obtenidas por la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó su búsqueda internacional.