Jesús González Schmal desafía el proceso de la CNDH

El abogado Jesús González Schmal, exaspirante a dirigir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), afirmó que presentará un amparo para impugnar el proceso que llevó a cabo el Senado de la República para designar al nuevo ombudsperson.

"Estoy terminando un amparo que voy a presentar para impugnar porque hubo una grave lesión al principio de equidad y el rompimiento de la imparcialidad. Resulta que en el acuerdo que aprobaron las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia del Senado nos asignaban a cada uno de los comparecientes un tiempo de 30 minutos para exponer nuestros planes y propuestas, y ese tiempo se excedió con otros y otras aspirantes", señaló en conferencia de prensa.

Recordó que a la aún presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, quien busca su reelección al frente de ese organismo, se le concedió más de hora y media para su exposición.

"El amparo que presentaré está sustentado en la inequidad que hubo en la disposición de tiempos, que puede esconder precisamente lo que finalmente parece estar ocurriendo; el cumplimiento de una orden de Palenque para que se favorezca a una de las concursantes", expuso.

González Schmal explicó que de ganar el amparo que presentará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República deberá realizar un nuevo proceso para elegir al o la presidenta del organismo.

"No podía quedarme en casa resignado. No es posible querer mantener a Rosario Piedra en la Comisión Nacional donde en los últimos cinco años se dedicó a desvirtuar, desviar, transgredir la esencia, la finalidad y el propósito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos", expuso.

Mencionó que, en el organismo, creado durante el sexenio del expresidente priista Carlos Salinas de Gortari, la institución que más demandas laborales tiene por despidos injustificados.

"En su interior se tiene un sistema de vigilancia y de espionaje del personal, porque pues la señora Piedra y su principal consejero, el señor Francisco Estrada, sufren una paranoia crónica y espían a todo su personal que pudiera tener este contacto con alguien de los que anteriormente estuvieron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos", explicó.

Rechaza la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos reelección de Rosario Piedra

Al argumentar que su gestión ha sido marcada por un silencio cómplice ante los crímenes y la violencia sistemática contra periodistas en México, la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos (AMPDA) rechazó la posibilidad de reelección de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

"Los periodistas en México no necesitamos a una defensora de derechos humanos que guarda silencio mientras somos asesinados, perseguidos y criminalizados. No necesitamos a una figura que traiciona los principios de justicia y libertad en los que debería sustentarse la CNDH", expresó en un comunicado.

Sostuvo que el Senado de la República tiene la responsabilidad y el deber de garantizar un proceso transparente y digno, que honre el grave contexto de derechos humanos en el país y asegure una defensa real para todos los ciudadanos. "Exigimos una CNDH que realmente nos represente, y no un instrumento de silencio y complicidad".

Precisó que durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, más de 76 periodistas, incluyendo auxiliares de redacción, han sido asesinados. "Sin embargo, Piedra ignoró deliberadamente cada uno de estos crímenes.

"No ha emitido una sola postura, no ha manifestado un gramo de empatía o indignación, y no ha elevado ninguna recomendación para frenar los embates contra la prensa desde la tribuna presidencial. Los ataques y criminalizaciones que han emanado de las conferencias mañaneras han tenido el silencio de Piedra como respaldo, convirtiéndola en una colaboradora pasiva de esta maquinaria de agresión contra el periodismo".