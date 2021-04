Ampliación de mandato de Zaldívar no es reelección: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que está a favor de la reforma al Poder Judicial que incluye la ampliación de dos años del mandato del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero señaló que esto no significa que sea una reelección.

En conferencia de prensa matutina, el titular de Ejecutivo federal señaló que respetará lo que se decida este miércoles en la Cámara de Diputados en donde se someterá, de manera fast track, al pleno esta reforma.

"Si se amplía el periodo, que no es reelección del presidente de la Corte, y a la vez, es presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que es el órgano responsable de garantizar la honestidad de jueces, magistrados, ministros al interior del Poder Judicial, si la ampliación del periodo de dos años, lleva a que se mantenga al Presidente, yo estoy a favor, así de claro.

"Porque el presidente de la Corte es una gente recta, honesta (...) Sí estoy de acuerdo a la reforma del Poder Judicial, pero también voy a respetar la decisión que tome la Cámara de Diputados, y no solo eso, si la Cámara de Diputados aprueba la ampliación del plazo, que repito no es reelección, si aprueban y hay un recurso de inconstitucional, también que se analice, que se debata.

"Es un buen tema, polémico, es importante el diálogo", agregó.