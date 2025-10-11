Ampliación de plazo para definir situación de Lex Ashton

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- Será hasta el jueves 16 de octubre cuando se defina si Lex Ashton, el adolescente acusado de haber asesinado a un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, es vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

La tarde de este sábado, la defensa de Lex Ashton pidió la ampliación del plazo constitucional para que le sea definida su situación jurídica por lo que será hasta el próximo jueves 16 de octubre que se retome la audiencia de vinculación.

Lex Ashton fue detenido la noche del viernes a su salida del Hospital General Regional número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde era atendido de sus lesiones en las piernas.

Policías de investigación aprehendieron al estudiante del CCH Sur y lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

