Anafarmex niega desabasto de antigripales

La Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex) negó que haya desabasto de antigripales en las farmacias.

Antonio Pascual Feria, presidente de Anafarmex, comentó a EL UNIVERSAL que existen faltantes en algunas farmacias de determinadas vitaminas o antigripales, pero que son productos que se reponen en una o dos semanas.

"No es desabasto, el desabasto se puede entender como que es permanente, pero no es así. Hay uno que otro faltante, pero se vuelve a surtir en una o dos semanas", aseguró.

El representante de las farmacias dijo que como consecuencia de la pandemia, los laboratorios farmacéuticos han tenido que modificar un poco su estrategia de producción ya que a veces no tienen suficientes insumos, pero nada de gravedad.

Además, en caso de que no exista determinada marca de antigripal existen en el mercado otras opciones genéricas, por lo que los médicos han podido cumplir con la medicación para sus pacientes, agregó Pascual Feria.

Algunos productos con faltantes son Agrifen, Antiflu-des, Vitacilina, Aderogyl, Afrin y Contac.