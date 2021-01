Analiza GCDMX adquirir vacunas antiCovid tras autorización de AMLO

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó que los gobiernos estatales y las empresas privadas puedes comprar vacunas contra Covid-19, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que se analiza la posibilidad de adquirir la dosis, pero hasta marzo, cuando haya una mayor producción.

"Obviamente el tema es la disponibilidad de las vacunas, y el que hayan sido autorizadas, no solamente por Cofepris, sino que hayan sido autorizadas en otros países. "El Gobierno de México está trabajando de cerca con la vacuna Sputnik y también la vacuna Cansino, que se produce en China", comentó.

Detalló que tras el anuncio del presidente López Obrador, se comunicó con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y otras instituciones para conocer de qué se tratará esta apertura y conocer si la Ciudad de México pudiera entrar en un esquema de este tipo.

Confió que para finales de marzo habrá una disponibilidad mayor de la vacuna de AstraZeneca en México, por lo que da una mayor viabilidad para que la capital pueda adquirir las vacunas.

Al asegurar que su Gobierno no ejerce un monopolio en la aplicación de vacunas contra el Covid-19, López Obrador instruyó a la Secretaría de Salud a que emita un comunicado para que cualquier gobierno estatal o empresa privada pueda comprar biológicos contra el nuevo coronavirus de farmacéuticas que ya tenga autorización en México.

En su conferencia de prensa de este viernes, el presidente López Obrador dijo que la única condición para este permiso es que las empresas y gobiernos locales anexen a la solicitud de compra el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad y el nombre de las farmacéuticas, y a quienes la van a aplicar para no duplicar esfuerzos con el plan nacional de vacunación.