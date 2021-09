Analiza López Obrador eliminar o reformar Artículo 33 sobre extranjeros en México

A pregunta expresa, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que analizará eliminar o reformar el Artículo 33 de la Constitución, que señala la prohibición de que extranjeros se involucren en asuntos políticos de México, pues indicó que se ha utilizado de como una medida represiva.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que los extranjeros pueden visitar México y expresarse con absoluta libertad.

"Ya es otra realidad del país desde luego, y se ha usado como medida represiva en otros gobiernos. Nosotros nunca lo hemos aplicado y no lo vamos aplicar. Aquí pueden venir extranjeros, y manifestarse con absoluta libertad, entonces hay que analizar la posibilidad de quitarlo, reformarlo.

"No nos ayuda, nosotros no tenemos propósitos autoritarios, de censura a nadie, queremos garantizar las libertades plenas de todos. Además, es muy bueno el debate, por eso lo mejor que hay como sistema político es la democracia", aseveró.