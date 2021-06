Analiza Sheinbaum participación en consulta para enjuiciar a expresidentes

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que analiza la posibilidad de pedir un día para acudir el próximo domingo a un evento organizado por Morena en relación a la consulta del 1 de agosto para enjuiciar a los expresidentes.

"Hay un evento que va a realizar Morena de la consulta, y fui invitada, entonces estoy viendo si hay la posibilidad de asistir o no, en todo caso, pediría el día si es el caso", dijo.

Explicó que también analizará todas las condiciones electorales si es que se le permite acudir a este tipo de eventos.

"Estamos preguntando a las instituciones electorales, en todo caso tendría que pedir el día para ver si participó en el evento, todavía no está definido, pero es una invitación general que hizo Morena", refirió.

--Hay materia para juzgar a expresidentes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la población a participar el próximo 1 de agosto en la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, y al asegurar que "hay materia" enlistó las causas por las cuales se les debe de juzgar.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que a Carlos Salinas de Gortari se le debe de enjuiciar por entregar a sus allegados los bienes de la nación; a Ernesto Zedillo por el Fobaproa y a Vicente Fox por engañar al pueblo y convertirse en un traidor a la democracia.

Mientras que a Felipe Calderón lo señaló por haber declarado la guerra al narcotráfico "y convertir a México en un cementerio" y a Enrique Peña Nieto por los actos de corrupción que hubo por parte de integrantes de su gabinete.

"Aprovecho para invitar a la gente a participar, va estar esta consulta el 1 de agosto, es un domingo. Es una pregunta que se puede traducir de una manera sencilla "¿Quieres que se investigue y de confirmar que se juzgue a los expresidente Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felpe Calderón y Enrique Peña Nieto? Sí o no. Es otro texto, pero en esencia es eso, si es que se quiere que se inicie el proceso de conformidad con la ley; no, es que no se está de acuerdo".

"¿Por qué juzgar a Salinas? Porque entregó todos los bienes de la nación a sus allegados, así de sencillo, ¿Por qué juzgar entre otras cosas a Zedillo? Porque con el Fobaproa convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y llevamos 30, 40 años pagando esa deuda.

"¿Por qué juzgar a Vicente Fox? Porque engañó al pueblo, porque con el esfuerzo de muchos llegó a la Presidencia y se convirtió en un traidor a la democracia. Él ha confesado que cargó los dados en la elección de 2006 para imponer a Felipe Calderón, es un atentado a la democracia".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló: "¿Por qué juzgar a Felipe Calderón? Porque desató la guerra, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas y se llevaron a cabo masacres, había instrucciones de rematar a heridos y ahí están los datos, los niveles de letalidad en enfrentamientos. Dos años de Calderón en enfrentamientos hubo más muertos que heridos o detenidos, agréguenle que el que estaba de secretario de Seguridad (Genaro García Luna) está en la cárcel de Estados Unidos y sobre todo, el daño que se causó, que convirtió al país en un cementerio.

"¿Por qué enjuiciar a Enrique Peña Nieto? Por los actos evidentes de corrupción. Ahí están como testigo protegido el que estaba de director de Pemex (Emilio Lozoya Austin), declarando que por órdenes superiores, para aprobar las llamadas reformas estructurales, sobre todo la reforma energética. Se entregaba dinero a legisladores de los partidos que ahora son de oposición. Entonces hay materia", dijo.

En el salón Tesorería, el presidente López Obrador señaló que todos estos actos ocasionaron que México perdiera la posibilidad de desarrollo en los últimos 30 años.

"Fue todo un periodo decadente, por eso estamos aquí porque el pueblo dijo vamos a buscar una transformación que se acabe la corrupción, que no haya represión, que se atienda a los pobres, que ya no haya Fobaproas. Entonces eso es lo que se le va a pedir a la gente, '¿quieres que se juzgue o le damos vuelta a la hoja y vemos hacia adelante'", agregó.