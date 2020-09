Analizan abrir escuelas no para clase presencial sino para apoyo

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se analiza abrir las escuelas en los estados donde la pandemia va a la baja o están próximos a color verde en el semáforo sanitario, no para dar clases presenciales sino para que los maestros den asesorías a los padres de familia.

"Se está analizando el poder abrir ya escuelas, no en todo el país, sino donde se van creando las condiciones, hay estados que ya están a punto de pasar a verde, el caso de Campeche y Chiapas, y otros, ahí se va a hacer una valoración".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que tampoco se descarta que en los estados donde la pandemia va a la baja, aunque no haya clases presenciales, sí abrir las escuelas, para que lleguen los maestros y con las medidas sanitarias se puedan llevar a cabo consultas para los padres de familia.

"Para ir regresando a la nueva normalidad, no olvidarnos de la escuela, sino seguir familiarizándonos con la escuela, eso dependen de cómo se vaya presentado la pandemia. Afortunadamente no ha habido rebrotes en México como en Europa".