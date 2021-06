Analizan en SCJN uso lúdico de la marihuana

Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará la propuesta de invalidar, con efectos generales, la prohibición para legalizar el consumo de marihuana con fines lúdicos.

El pleno analizará el proyecto preparado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández sobre la declaratoria general de inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley General de Salud que impide a la Secretaría de Salud (Ssa) expedir permisos para consumo lúdico del cannabis.

"Procede declarar la invalidez, con efectos generales, de la normativa prevista en la Ley General de Salud que prohíbe absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabidol (THC) con fines recreativos, por considerarlos violatorios del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad", señala la propuesta de la ministra.

El proyecto será presentado ante la comisión del Congreso de la Unión para legislar sobre el tema, pues ninguna de las dos cámaras logró aprobar una sola versión para regular el consumo lúdico.

Esto, debido a que en el Senado, la versión aprobada tenía una visión comercial y de negocios y creaba el Instituto Mexicano para la Regulación y Control de la Cannabis y en la Cámara de Diputados, la legislación aprobada se enfocó en la protección de la salud pública y en regular la producción para el autoconsumo.

Según la Ley de Amparo, para que el proyecto de la ministra sea aprobado y se declare nula la prohibición de consumir marihuana con fines lúdicos, se requieren al menos ocho votos de los ministros en pleno, lo que se conoce como mayoría calificada.

Desde el mes de octubre de 2018, la Corte emitió una jurisprudencia en la que declara "inconstitucional la prohibición para el uso recreativo de la marihuana por considerarla violatoria del libre desarrollo de la personalidad".

Para ello, la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), Armando Ríos Piter, la chef Josefina Santacruz, el activista Aram Barra y el abogado Ulrich Richter tramitaron amparos que llegaron a la Corte y por los que se emitieron cinco resoluciones para sentar jurisprudencia.

Pese a la existencia de la jurisprudencia, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha negado los permisos que le han solicitado para cultivar y consumir marihuana con fines lúdicos bajo el argumento de que la prohibición establecida en la Ley General de Salud continúa vigente.

Si el proyecto es avalado por el pleno, la Cofepris ya no podrá negar los permisos para el uso lúdico de la marihuana y los interesados ya no tendrán que tramitar amparos.

Para el caso de aprobar la declaratoria general de inconstitucionalidad, la Corte deberá especificar en la resolución la fecha a partir de la cual surtirá sus efectos, así como los alcances y condiciones de la misma.

De este modo, se prevé que el Congreso de la Unión continúe con los intentos de regular el consumo lúdico de la marihuana debido a que, según los criterios emitidos por la Corte, es necesario garantizar que con el ejercicio de este derecho no se afecten los de terceras personas.