Anaya no debería huir como cualquier ladronzuelo: Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, criticó a Ricardo Anaya quien se dijo perseguido político tras la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que comparezca por el caso Odebrecht.

El líder morenista le pidió no hacerse la víctima, y en su lugar enfrentar la justicia y "no huir como cualquier ladronzuelo".

"No se les olvide aquel éxito tan memorable que tuvo Ricardo Anaya en su incursión como inmobiliario en Querétaro donde adquiere un terreno por cinco millones de pesos y logra venderlo 10 veces más de su valor en muy poco tiempo, y con la fortuna de que se lo compró su chofer, entonces, ahí están los hechos del señor Anaya, no es ningún perseguido político", dijo Delgado.

"Debería enfrentar la justicia, no debería huir como cualquier ladronzuelo", aseveró.

El dirigente de Morena recordó que una de las reformas que se impulsaron durante la 64 legislatura fue la Ley Orgánica de la Fiscalía; "y gracias a eso tenemos ahora una fiscalía independiente, autónoma, y ya no la Procuraduría o la Fiscalía que era el brazo persecutor de los gobiernos en turno".

Agregó que, la indagatoria contra Anaya es una acción que parte de denuncias de los propios panistas, "de sus compañeros que lo denunciaron por lavado de dinero".

Delgado Carrillo, dijo que la presencia de los líderes de Va por México en la OEA no le quita el sueño, y criticó a dicha organización que considera "desprestigiada".

"No sé quién está más desprestigiado, si los líderes de los partidos de oposición o la propia OEA que ya no representa los mejores tiempos ni los intereses de América Latina. Acuden a una institución totalmente desprestigiada, sabemos que la OEA se ha dedicado justamente a sabotear algunas democracias latinoamericanas y no nos extraña que la oposición esté allá", concluyó.