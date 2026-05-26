"Andy" va ahora por diputación federal

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Ciudad de México.- A menos de dos semanas de la elección local de Coahuila, Andrés Manuel López Beltrán dejó la Secretaría de Organización de Morena, así como la coordinación de su partido para la estrategia electoral en esa entidad, donde el próximo 7 de junio se elegirán a los 25 integrantes que renovarán el Congreso local.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador anunció que buscará una diputación federal por Tabasco, su estado natal, y hasta el momento no se ha informado quién tendrá la responsabilidad del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para coordinar la elección local coahuilense.

En una misiva dirigida a la presidenta del partido, Ariadna Montiel Reyes, López Beltrán justificó su renuncia al reglamento partidista, que exige a quienes aspiran a participar por un puesto de elección popular renunciar antes del 31 de mayo.

"En congruencia con lo acordado en la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de nuestro partido, he tomado la decisión de separarme de mi encargo en la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y de mi papel como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones", expresó el también empresario.

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"Lo anterior se debe a que, en su momento, en los tiempos que nuestras convocatorias marcan y la ley electoral señala, contenderé por el cargo de diputado federal por la vía de elección popular en el VI Distrito Electoral Federal del estado de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa", señaló el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador en su carta.

López Beltrán también ratificó su militancia en Morena y dijo que, aunque deje de formar parte de la toma de decisiones del partido, su "compromiso con sus ideales seguirá vigente y con más fuerza que nunca".

"A mis paisanos de Tabasco: para mí siempre ha sido un orgullo ser tabasqueño y haber nacido en la cuna de nuestro movimiento. Hoy me llena de felicidad regresar a nuestros orígenes para, junto con ustedes, seguir construyendo desde abajo la transformación del país. De la transformación venimos a transformar vamos".