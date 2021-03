Ante 8M, protegen monumentos del Centro Histórico de CDMX

Para resguardar edificios y monumentos en el Centro Histórico por la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México instaló vallas y se estima que todo este montado el próximo domingo. La razón de las autoridades por comenzar desde el jueves con la colocación de vallas fue para no afectar la operación del primer cuadro de la Ciudad, por lo que se hará de forma gradual.

La Secretaría de Gobierno precisó que desde el Ángel de la Independencia hasta la plancha del Zócalo, serán colocadas estas protecciones metálicas. Los principales puntos que fueron tapiados son el Ángel de la Independencia, Banco de México, Corpus Christi, Edificio del Gobierno de Nuevo León, el Edificio Guardiola, el Monumento a Colón, a Cuauhtémoc, Palacio de Bellas Artes, Hemiciclo a Juárez y Glorieta de Insurgentes.

La Secretaría de Gobierno comentó que en los próximos días se continuarán colocando vallas metálicas para evitar destrozos. En cuanto a establecimientos mercantiles, la administración capitalina se encuentra por definir el día en que serán colocadas las vallas. Al amanecer de este jueves, los principales monumentos se encontraban protegidos por las vallas de 2.5 metros de alto, por lo que muchas personas no pudieron congregarse alrededor, como en el Palacio de Bellas Artes.

Elementos de la policía capitalina ayudaron en la instalación de estas láminas en toda la circunferencia del Hemiciclo a Juárez; sin embargo, las actividades de los capitalinos se desarrollaron sin ningún percance, y los metales pasaron desapercibidos en dicha zona. Otro de los motivos que llevó a iniciar la colocación de estas murallas metálicas, es que diferentes colectivos feministas anunciaron movilizaciones y concentraciones para la tarde del jueves.

El Colectivo de Mujeres Productoras se concentró en las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) como Salto del Agua, Garibaldi/Lagunilla, Zapata y Pino Suárez, pero únicamente para hacer entregas y ventas de diferentes objetos, no para manifestarse.