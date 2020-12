"Ante aumento de Covid en CDMX, habrá más camas y personal de salud"

Al asegurar que su gobierno no será rebasado por la pandemia del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ante el aumento de contagios por Covid en la Ciudad de México se están ampliando el número de camas y agradeció que trabajadores de la salud de otros estados de la República estén llegando a la capital para atender esta alza de contagios.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que solo en ocho estados hay un incremento en el número de contagios por esta pandemia.

"Estamos haciendo lo que nos corresponde, estamos ampliando el número de camas. Nos están ayudando de otros estados, porque les hablaba que solo en ocho estados tenemos incrementos, en la mayoría de los estados -aunque hay epidemia - no tenemos esta situación de aumento de contagios.

"Agradezco mucho a médicos, enfermeras que están viniendo a la Ciudad a ayudar y vamos a tener ya más camas, no vamos a ser rebasados, pero no queremos que estén llenos los hospitales", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario manifestó que lo que se busca es que la población no se enferme, y "lo más importante es que cuidemos nuestras vidas, que no haya fallecidos. Es un llamado para que todos nos cuidemos".