Ante baja de contagios, mantienen medidas de restricción en NL

El Consejo Estatal de Seguridad en Salud determinó mantener sin cambios las medidas de restricción y reapertura de actividades económicas y sociales, aunque hubo mejoría en los indicadores de del semáforo epidemiológico de Covid-19 durante la semana doce del año, comprendida entre el 21 y el 27 de marzo.

En la evaluación que se hizo del semáforo epidemiológico, se destacó que hay cinco indicadores en verde, tres en amarillo, uno en naranja y uno el rojo, que corresponde al promedio diario de defunciones, el cual indica que 15 o más decesos por día es riesgo máximo, y en la semana doce del año hubo un promedio de 19 defunciones por coronavirus.

Cabe mencionar que durante la semana nueve de 2021 hubo un promedio de 30 defunciones diarias, en la semana diez se redujo a 24 casos, en la semana once hubo 22 y en la semana doce, hubo 19 decesos diarios atribuidos a la enfermedad viral.

Asimismo, en la evolución de ocupación de camas para pacientes covid, se mostró a la baja desde un 28 por ciento en la semana nueve, 21 por ciento en la semana diez, 17 por ciento en la semana once y 13 por ciento en la semana doce.

Por lo que se refiere a la ocupación de camas de terapia intensiva, la situación mejoró desde un 33 por ciento en la semana nueve, 30 por ciento en la semana diez, 24 por ciento en la semana once y 19 por ciento en la semana doce.

El promedio de casos diarios de Covid-19 evolucionó favorablemente con un promedio de 290 contagios por día en la semana nueve, de 240 en la semana diez, 157 en la semana once y 143 en la semana doce.

El pasado mes de enero se registró el mayor repunte en decesos, contagios y hospitalizaciones en lo que va de la pandemia, pero a partir de febrero empezó a darse una mejoría en los indicadores.

En la semana cuatro del año, había una ocupación para pacientes Covid del 75 por ciento, del 84 por ciento para pacientes de terapia intensiva, mientras el promedio de contagios fue de 1,019 casos diarios, y el promedio de defunciones fue de 52 por día.

Asimismo, mientras en la semana cuatro había seis indicadores del semáforo epidemiológico en rojo y cuatro en verde, en la semana doce se reportaron un indicador en rojo, uno en anaranjado, tres en amarillo y cinco en verde.

Las autoridades de salud mantuvieron sin cambios las medidas de restricción que afectan a giros como bares y cantinas que permanecerán cerrados, así como albercas públicas; tampoco se pueden realizar fiestas patronales, ferias populares, festivales o conciertos masivos.