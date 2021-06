Ante "chapulineo" en Congreso, AMLO llama a la congruencia

Ante la práctica de "chapulineo" en las bancadas del Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se puede prohibir a los legisladores que cambien de bancada, pero les recomendó que sean consecuentes con lo que ofrecieron en campaña y pongan por delante en interés del pueblo.

"Cuando el ciudadano vota, vota por el candidato, por el partido y vota por el proyecto de nación. Los legisladores son libres no se les puede prohibir que cambien, pero si lo recomendable es que actúen de manera consecuente a lo que ofrecieron durante la campaña, que se mantengan fieles al pueblo, que pongan por delante el interés del pueblo y de la nación, por muy legítimos que sean sus intereses personales y partidistas".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo recordó que los legisladores son representantes del pueblo, no representan los partidos, aunque los postulen los partidos, son representantes populares, de los ciudadanos.

El mandatario confió en que los legisladores de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores sigan actuando con rectitud, con integridad, como auténticos representantes del pueblo. "Se ha avanzado, ya no es el poder Legislativo de antes".