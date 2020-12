Ante contagios de Covid, preocupa aumento de movilidad en Yucatán

Especialistas aseguraron que la pandemia por Covid-19 continuará en 2021 y por ello insistieron que es urgente que la población entienda que la emergencia sanitaria no ha terminado. Advirtieron que enero será un mes con cifras altas de contagios, debido a que actualmente se han relajado las medidas de convivencia social y los espacios de actividad comercial son muy concurridos.

Carlos Castro Sansores, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, consideró preocupante el aumento en la movilidad porque provocará un ritmo elevado de propagación y un alza en los contagios de Covid-19. Alertó que los médicos y enfermeras están agotados, por lo que la población debe cuidarse y no bajar la guardia ante el avance de este virus en Yucatán.

La vacunación contra el Covid-19 en Yucatán se completará hasta el segundo semestre del próximo año, por ello los especialistas manifiestan que los ciudadanos deben fortalecer las medidas sanitarias. Según la Comisión de Salud Estatal, órgano que monitorea la pandemia en Yucatán, el estado aún no puede levantar la emergencia sanitaria y aún faltan meses para seguir enfrentando la pandemia. Esa comisión ha confirmado que el personal médico será el primero en recibir las vacunas, aunque la logística que se requerirá no está definida, y que habrá vacunas para el resto de la población hasta el segundo semestre del año 2021.