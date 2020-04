Ante emergencia sanitaria "estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó su llamado a no polemizar, ni politizar el tema del combate al coronavirus, y afirmó que el gobierno federal cumple con su responsabilidad.

Ello luego de que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García de Vaca, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el manejo del gobierno federal en el combate a la pandemia.

"El tema que tiene que ver con el gobierno de Tamaulipas no voy a polemizar no me voy a enganchar con estos casos, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad", afirmó durante su conferencia de prensa de este viernes en Palacio Nacional.

El mandatario federal indicó que "hay quienes buscan politizarlo todo", algo que consideró normal, e incluso estimó que podría crecer la descalificación al gobierno federal y a la figura presidencial en la medida que se acerquen las elecciones del año próximo.

Sin embargo, señaló que la gente está consciente que se generan señalamientos contra su gobierno, y restó importancia a la controversia constitucional interpuesta ante al SCJN por el gobierno tamaulipeco.

"Pero hay que tenerle confianza a la gente, el pueblo es sabio, tiene un instinto certero. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, más en la circunstancia actual, la gente es avispada en Tamaulipas, en Chihuahua, en la Ciudad de México, en Chiapas, en Yucatán, en todos lados", finalizó.