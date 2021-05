Ante madres de desaparecidos, Segob se compromete a dar respuesta

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió la mañana de este lunes con madres que buscan a hijas e hijos desaparecidos, a quienes les reiteró la disposición del gobierno federal para dar con su paradero y les aseguró que hacer justicia es el compromiso principal de Estado, ya que este flagelo es un caso que afecta a todos.

Acompañada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, la secretaria Sánchez Cordero destacó que se trabaja de manera coordinada entre las instituciones responsables para localizar a los desaparecidos.

A la salida de la reunión de gabinete de seguridad en Palacio Nacional, el subsecretario Encinas ratificó la invitación para que el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas visite México para el mes de noviembre.

Las madres de desaparecidos entregaron una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que le piden que vete la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) así como la reforma a diversas disposiciones legales, incluida la Ley General en Materia de Desaparición. "Observamos con preocupación que el proyecto de Ley de la FGR incluye artículos y propuestas de reformas a diversas leyes especializadas, que implican un retroceso en los derechos y garantías para toda la población, pero de manera particular para las familias de personas víctimas de desaparición".

Denunciaron que en los dos foros que se realizaron como parte de la discusión legislativa no se escuchó a todas las voces y no terminaron de resolverse las legítimas preocupaciones sociales al respecto, además de que la legislación fue aprobada ante el descontento manifiesto por parte de víctimas y colectivos de familiares.

Puntualizaron que muchas observaciones valiosas vertidas en aquellos ejercicios parlamentarios no fueron retomadas en el dictamen legislativo remitido a Presidencia. "Si bien del proyecto de dictamen original se lograron realizar cambios positivos que implican mantener a la FGR dentro del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (SNBP), la fracción III del artículo 45 así como sus párrafos finales fueron modificados de tal forma que, pese a que la FGR se mantiene dentro del SNBP, su participación quedó condicionada al entendimiento ambiguo de lo que es autonomía y subordinación jerárquica".