Ante paro de gaseros, se garantizará abasto: AMLO

Ante el paro que comisionistas de gas LP iniciaron ayer en contra de los precios máximos del combustible, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se garantizará el abasto, se analiza la presentación de denuncias y anunció que elementos de la Guardia Nacional (GN) darán protección a comisionistas y distribuidores para evitar que sean vandalizadas sus unidades.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que el paro no es nacional, sino que solo se presentó en el Valle de México y Pachuca, Hidalgo.

"Estamos tomando las medidas que corresponden en tres direcciones, en tres sentidos: primero, garantizar el abasto del gas a los pobladores de la Ciudad de México, del Valle de México y Pachuca, porque no es un asunto nacional, afortunadamente.

"Es aquí en la Ciudad donde hubo esta protesta ayer y en Pachuca, todo esto porque pues se habló de un paro nacional y se difundió mucho esto. Ya estamos viendo cómo vamos a garantizar el abasto en una situación de emergencia. Esto es lo que quiero transmitirse a la gente.

"El punto dos es que se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes se nieguen a cumplir con su obligación de prestar el servicio de un insumo fundamental para la gente, desde distribuidores hasta comisionistas.

"Y tercero se va a hablar con los distribuidores, comisionistas para ofrecerle garantías de seguridad, porque comentan que no podían salir porque les podían vandalizar sus unidades. Va intervenir la Guardia Nacional, para proteger a distribuir y comisionistas que ayuden para que no falte el abasto del gas. Esas son las tres medias que se están tomando".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que este tema se trató en la reunión del gabinete de seguridad y mañana jueves se dará más información porque, indicó, hay un equipo de su gabinete está tratando el tema, integrado por los secretarios de Seguridad (SSPC), Rosa Icela Rodríguez; de Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval; de Marina (Semar), Rafael Ojeda; de Energía (Sener), Rocío Nahle; el comandante de la Guardia Nacional (GN), Luis Rodríguez Bucio; el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherrer.

"Están reunidos para que se actúe en estas tres direcciones, directrices o estas tres medidas con el propósito de que no falte el gas en la ciudadanía, ningún otro lugar del país", agregó.