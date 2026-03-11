Ante polémica de ministra, ¿En qué consiste una fecundación in vitro?
El proyecto de Fiscalía Especializada para atender violencia contra mujeres fue rechazado por la ministra Ríos.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Laministra María Estela Ríos González se volvió tendencia tras una declaración
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
realizada durante una sesión del pleno, donde mencionó que, "salvo quien haya nacido in vitro", podría estimarse que no forma parte de la familia.
La afirmación surgió en medio de un debate jurídico relacionado con la atención a mujeres víctimas de violencia en el estado de Chihuahua, lo que provocó una ola de reacciones y cuestionamientos en distintas plataformas como X.
Durante la sesión, las y los ministros discutían un proyecto presentado por Arístides Guerrero García, enfocado en determinar que las mujeres víctimas de violencia por razón de género deben ser atendidas exclusivamente por una Fiscalía Especializada.
En su intervención, la ministra manifestó su rechazo al proyecto al considerar que la propuesta omitía valorar los beneficios de fortalecer la puerta de entrada institucional para atender la violencia familiar.
De acuerdo con Medline Plus, la fecundación in vitro (FIV) es un procedimiento médico de reproducción asistida en el que el óvulo de una mujer se une con el espermatozoide de un hombre fuera del cuerpo, generalmente en un laboratorio.
A diferencia de la concepción natural, en la que la fecundación ocurre dentro del organismo femenino, en la FIV el embrión se forma en condiciones controladas y posteriormente se transfiere al útero, donde puede implantarse y desarrollarse el embarazo.
La fecundación in vitro se utiliza para tratar diferentes causas de infertilidad, entre ellas:
- Edad materna avanzada
- Trompas de Falopio obstruidas o dañadas
- Endometriosis
- Problemas de fertilidad masculina, como bajo conteo de espermatozoides
- Infertilidad inexplicable
- Síndrome de ovario poliquístico
En muchos casos, este procedimiento representa una de las alternativas más eficaces para lograr un embarazo cuando otros tratamientos menos complejos no han funcionado.
Aunque la fecundación in vitro es un procedimiento utilizado en la medicina reproductiva, también puede implicar algunos riesgos que deben considerarse antes de iniciar el tratamiento.
Entre los principales se encuentran:
- Síndrome de hiperestimulación ovárica, provocado por la respuesta excesiva a la medicación hormonal.
- Embarazo múltiple, cuando se transfieren varios embriones.
- Aborto espontáneo, que ocurre aproximadamente en el 20% de los embarazos logrados por FIV.
- Embarazo ectópico, cuando el embrión se implanta fuera de la cavidad uterina.
no te pierdas estas noticias
Ante polémica de ministra, ¿En qué consiste una fecundación in vitro?
SLP
El Universal
El proyecto de Fiscalía Especializada para atender violencia contra mujeres fue rechazado por la ministra Ríos.
Ramiro López Obrador niega nexos del empresario con la 4T en Tabasco
SLP
El Universal
Morena aclaró que la fiesta de XV años en Villahermosa fue un evento privado sin relación con el movimiento político.
Salgado Macedonio advierte 'muro de la traición' a PT y PVEM
SLP
El Universal
Salgado Macedonio critica a PT y PVEM por votar contra la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, señalando una ruptura con la 4T