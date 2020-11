Ante posible semáforo rojo en la CDMX, lanzan campaña "No bajemos la guardia"

El Gobierno de la Ciudad de México lanzó una nueva campaña informativa a la ciudadanía para reforzar la estrategia de prevención y evitar contagios, así como un incremento de las hospitalizaciones por Covid-19 en la capital, denominada "No bajemos la guardia".

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que dicha campaña se despliega en toda la ciudad y su objetivo es advertir a la población sobre que no se desea regresar al semáforo epidemiológico rojo y que, por ello, hay que protegerse.

"Está ya iniciando en toda la ciudad para cambiar un poco la señal a la ciudadanía. Entonces por eso dice: Alerta, no queremos pasar a Semáforo Rojo, no bajemos la guardia. Para que la gente siga cuidándose y protegiendo a los demás", explicó la mandataria.

La campaña se muestra en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, imágenes y muebles urbanos, puestos de periódicos y revistas, Metrobús, túneles y bajo puentes en las principales avenidas de la Ciudad de México, así como en pantallas digitales.

