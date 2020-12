Ante repunte de Covid, Tabasco implementa nuevas medidas restrictivas

Ante el incremento de casos positivos de Covid-19, el gobierno de Tabasco anunció nuevas medidas de restricción para frenar la movilidad, como el cierre temporal de salones y recintos destinados a la realización de fiestas o eventos, así como la reducción de los horarios de venta de alcohol.

A través de un mensaje posteado que sus redes sociales, el gobernador Adán Augusto López Hernández señaló que en los últimos días ha habido un repunte en el número de contagios de coronavirus en la entidad, por lo que se tienen que tomar medidas más estrictas para frenar el rebrote de este padecimiento.

"Lo cierto es que estamos en un grave riesgo que se oficialice un rebrote que nadie quiere. Afortunadamente el número de hospitalizados y el número de fallecimientos se mantiene a la baja, con el promedio de uno o de dos fallecidos diarios, que es más o menos un 17 o 18% de la ocupación hospitalaria de la que disponemos", señaló.

Este lunes se publicó en el Diario Oficial de Tabasco un decreto que aumenta las medidas sanitarias, reduce la movilidad, el horario de funcionamiento de los establecimientos no esenciales y se regula el horario de la venta de alcohol en los restaurantes y en los comercios establecidos.

"No se trata de un cierre total o de impedir totalmente las actividades económicas, pero sí de una reducción de la movilidad que nos pueda ayudar a mantener baja la pandemia", señaló.

"Desde luego que es una obligación del estado garantizar la salud de los tabasqueños, pero es una responsabilidad que compartimos con la sociedad, es responsabilidad de todos salir adelante y vencer la pandemia", agregó.

El decreto ordena también el cierre temporal de salones y recintos para fiestas o eventos y actos similares, incluidos los ubicados dentro de hoteles.

--SE PIERDE LA SANA DISTANCIA

Este domingo arrancó el pago de 10 mil pesos a los 200 mil tabasqueños afectados por las pasadas inundaciones.

La Secretaría de Bienestar habilitó 30 sedes de atención en los 17 municipios, donde se han observado filas enormes en las que los damnificados no cuidan la sana distancia.

Ese descuido podría traer como consecuencia que los casos de Covid-19 incrementen en los próximos días.