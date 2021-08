Ante tercera ola de Covid, Iglesia Católica pide no bajar la guardia

Luego de que se registrara el tercer día con más contagios Covid-19 en México, durante esta tercera ola del virus, la iglesia católica pidió a la población tomarse en serio esta etapa de la pandemia, no bajar la guardia y continuar con las medidas de seguridad sanitaria que ya conocemos.

Además hizo un llamado a sumar esfuerzos y a las autoridades garantizar los servicios de salud para los que lo requieran y diseñar políticas para disminuir los contagios en el país.

En su editorial del semanario Desde la Fe, la iglesia católica mencionó que a casi año y medio de la pandemia, el papa Francisco resaltó que no podemos salir de esta etapa siendo los mismos.

"Con este conocimiento previo tenemos herramientas para "domar" la ola. Las decisiones que tomemos individualmente y como sociedad definirán que tan alta y larga será esta tercera ola" mencionó.

El semanario, también recordó las palabras del obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, Monseñor Héctor Mario Pérez en dónde aseguró que esta tercera ola es una oportunidad para crecer en la caridad y la esperanza.

"La caridad que comienza en cuidar nuestra salud y la de los demás, pero también en velar por el bienestar de nuestro prójimo. Debemos estar cerca de los adultos mayores, atentos a los enfermos y acompañar a los que sufren" dijo.

Además pidió que no perdamos la esperanza pues esta tercera ola de Covid-19 viene con un descenso en la letalidad de la enfermedad y un avance en la vacunación.

"Quienes creemos en Cristo, sabemos que Dios es nuestra esperanza porque Cristo ha vencido la muerte con su amor. Aferrémonos a esa esperanza mientras avanzamos por este crítico periodo", finalizó.