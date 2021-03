Antes del suicidio, cliente afectado por Banco Azteca vendió todo para sobrevivir

Antes de suicidarse Gerardo tuvo que vender hasta sus plantas para poder vivir, luego de que sus ahorros se perdieron en Banco Azteca, relataron vecinos del fraccionamiento Citara.

"Yo quería comprarle su escalera, pero dijo que esa la vendería al final", afirmó Isauro, vecino de Gerardo quien el pasado 20 de febrero decidió ahorcarse en la sala de su casa, ante la impotencia de no poder recuperar sus ahorros habían desaparecido de su cuenta en Banco Azteca.

Desde diciembre Gerardo salía cada domingo a vender sus muebles, su televisión y aparatos electrónicos a la calle Asunción, frente al conjunto Granada, donde en el lote 7 tenía su casa de interés social, en Ciudad Citara, refugio de miles de familias del Valle de México que invierten aquí sus créditos de Infonavit.

"No tengo dinero ni para comer, ni para pagar un doctor o comprar medicinas", escribió Gerardo en una cartulina donde afirmó que personal de Banco Azteca le vació su cuenta en la que tenía un millón 10 mil pesos.

Gerardo decía que no tenía familia, vivía solo, pero era muy amable, "me saludaba por mi nombre y yo me enteré del suyo hasta que falleció", lamentó un joven que vivía a unos metros del suicida.

Este 16 de marzo autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informaron de la detención de Abigail, empleada de Banco Azteca y de su pareja Ricardo, en la investigación por fraude bancario que denunció un familiar del hombre de 62 años, quien vivía de sus ahorros.